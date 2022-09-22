Belediye'de 'zimmet'ten 2 çalışan açığa alındı, 1 kişiye gözaltı

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 2 milyon 640 bin liranın üzerinde zimmete para geçirildiği iddiası üzerine 2 belediye çalışanı belediye başkanının talimatı ile görevden uzaklaştırıldı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Sayıştay denetçilerinin personel maaş ödemeleri evraklarda yapılan incelemelerde 137 personele 2 milyon 147 bin 582 lira ödenmesi gerekirken 3 milyon 46 bin 582 lira ödendiği, arada 899 milyon lira fark olduğunu tespit etmeleri üzerine hesaplar ayrıntılı olarak mercek altına alındı.

Gelişmelerin ardından yetkilerinin personelin maaş ödemelerini Devlet Otomasyon Sitemi (DTS) üzerinden yapan ve tek şifre yetkisi bulunan F.C'den şüphelendiklerini bildirdi. Bunun üzerine maaş ödemelerinin yapıldığı banka müdürü ile görüştüklerinde, 2022 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait maaş ödemelerinde F. C'nin kendi hesabına 2 milyon 640 bin lira geçirdiğini iddia edildi.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Yaşananların ardından belediye de idari soruşturma başlatıldı. Sayıştay Denetçileri kendilerine 'Zimmet' suçu ile ilgili şikayetin bildirmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Düzenlenen operasyonla F. Ç'nin Gazipaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Evinde, aracında ve iş yerinde aram yapıldı. Birinci derece akrabaları dahil hesaplarına bloke konuldu. Ele geçirilen dijital araç gereçleri inceleme altında olduğu bildirildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Döşemealtı Belediyesinde müdür F.Ç. ile İ.T. geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirdi. Operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK