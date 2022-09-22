MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında yayına aldığı mobil uygulamaları güncellemiyor
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk zamanında geliştirilen, 2020 yılında AppStore ve Google Play Store kullanıcılarına sunulan, binlerce kullanıcısı olan mobil uygulamalar güncellenmiyor.
Örneğin Eğitim takvimi adlı 2020 yılı içinde kullanıma sunulan, 16 bin puan alan uygulamanın hem İOS hem de Android versiyonları güncellenmediği için bu uygulama şuan için kullanılamaz durumda. İOS'ta bir çok kullanıcı uygulamanın çöp haline geldiğini belirtiyor.
'Eğitim Takvimi'nin sadece Play Store'daki indirilme sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Binlerce öğrencinin 2020 yılında kullandığı ve beğendiği uygulamanın neden güncellenmediğine yönelik bir açıklama da yapılmış değil.
İşte AppStore'da yer alan ve uygulamanın güncellenmediğine dair yorumlar:PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!