MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk zamanında geliştirilen, 2020 yılında AppStore ve Google Play Store kullanıcılarına sunulan, binlerce kullanıcısı olan mobil uygulamalar güncellenmiyor.

Örneğin Eğitim takvimi adlı 2020 yılı içinde kullanıma sunulan, 16 bin puan alan uygulamanın hem İOS hem de Android versiyonları güncellenmediği için bu uygulama şuan için kullanılamaz durumda. İOS'ta bir çok kullanıcı uygulamanın çöp haline geldiğini belirtiyor.

'Eğitim Takvimi'nin sadece Play Store'daki indirilme sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Binlerce öğrencinin 2020 yılında kullandığı ve beğendiği uygulamanın neden güncellenmediğine yönelik bir açıklama da yapılmış değil.

İşte AppStore'da yer alan ve uygulamanın güncellenmediğine dair yorumlar: