Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 16:13
Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü.
Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!