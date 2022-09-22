Zeytin Dalı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 18:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!