85 yaşındaki adamın emekli maaşını gasbeden zanlı tutuklandı
Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 19:33
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek isteyen E.A'nın (85) parasının yardım bahanesiyle yanına gelen kişi tarafından gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler tarafından yakalanan zanlı R.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!