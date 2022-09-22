A Milli Takım, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 23:46
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynadığı maç 3-3 sona erdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada A Millilerin golleri 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder ve 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek'ten geldi.
Lüksemburg'un gollerini ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti.
Bu sonuçla A Milli Takım grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!