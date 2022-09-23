Uluslararası Hafızlık Yarışmasında Türk yarışmacı Dünya 4'üncüsü oldu
Pursaklar Müftülüğü Ehlibeyt Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan ve Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu mezunu Abdullah Faruk Öz, ülkemiz adına Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 42. Uluslararası Hafızlık Yarışmasında Dünya 4'üncüsü oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Eylül 2022 09:16
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Kral Abdulaziz 42. Uluslararası Hafızlık Yarışması gerçekleştirildi.
Yarışmaya Türkiye'den Pursaklar Müftülüğü Ehlibeyt Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan ve Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu mezunu Abdullah Faruk Öz, ülkemizi temsil etti.
Yarışma sonuçları açıklandı ve yarışma esnasında hatasız bir şekilde okuyuş sergileyen, Abdullah Faruk Öz Dünya 4'üncüsü oldu.
Pursaklar Müftülüğü Ehlibeyt Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan Abdullah Faruk Öz Dünya çapında elde ettiği başarı okul ve kurs idarecileri ile eğitimcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
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