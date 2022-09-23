Dolar haftayı rekorla kapattı: 18,41 TL
Güne yükselişle başlamayan dolar haftayı 18,41 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 18:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,3630
|18,3640
|18,4140
|18,4150
|Avro
|18,0290
|18,0300
|17,8990
|17,9000
|Sterlin
|20,6350
|20,7390
|20,0680
|20,1680
|İsviçre Frangı
|18,6500
|18,7450
|18,7130
|18,8070
|ANKARA
|ABD Doları
|18,3330
|18,4130
|18,3840
|18,4640
|Avro
|17,9890
|18,0690
|17,8590
|17,9390
|Sterlin
|20,5750
|20,7850
|20,0080
|20,2180