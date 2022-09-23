Mahir Ünal: 2023 seçimlerini AK parti açık ara önde kazanacak

Toplantıda konuşan Ünal: 'Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz' AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz.' dedi.

AK Parti Mamak İlçe Danışma Toplantısına, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Mamak ilçe başkanı Erhan Sarıgöl ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.

'Ünal'dan 6'lı masa yorumu'

Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal, 6'lı masanın icraat üretmekten çok, bu ülkede yapılan her güzel yatırıma muhalefet etmekten başka bir iş yapmadıklarını belirtti.

2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Ünal, '2023'te açık ara önde iktidara geleceğiz, milletimiz dün olduğu gibi bugün de Ak partiye desteğini sürdürecek ve 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz' dedi.

AK Parti'nin iktidarları döneminde en iyi yaptığı şeyin vesayeti tasfiye edip milletle devleti buluşturarak devletin imkanlarını milletin hizmetine sunması olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:"Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz. Adnan Menderes'in Fatin Rüştü Zorlu'nun Hasan Polatkan'ın başına ne geldiğini gördük. Bu ülkenin evlatları iş başına geldiğinde ya darbeyle ya muhtırayla ya irtica kampanyasıyla ne yapılırdı, görevden uzaklaştırılırdı. Bir şeyi unutmayalım, bunu sürekli tekrar ediyorum, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 38 hükümet değişti. Yani Anadolu'dan millet seçmiş göndermiş, Ankara'nın karanlık tünellerinde ne olmuş, ayak oyunlarına, darbelere, muhtıralara milletin seçtiği iktidarlar kurban edilmiş. 42 yılda bir hükümetin ortalama süresi ne kadar, 1,5 yıl ortalama görev süresi, 1.5 yıl olan bir hükümet hizmet üretir mi? Üretemez. Şimdi 20 yıldan beri iktidarda olan AK Parti değil, 20 yıldan beri iktidarda olan milletin kendisi. Niye biliyor musunuz? Çünkü AK Parti'yi millet seçiyor. AK Parti milletin teveccühü ile AK Parti'

Son 20 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda önemli işler yaptıklarını hatırlatan Ünal, ikinci 20 yılda ise ince işçilikler yapacaklarını dile getirdi.

İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Mamak ilçe başkanı Erhan Sarıgöl, toplantıya katılanlara teşekkürlerini iletti.

Sarıgöl konuşmasında: 'Her Zaman Olduğu Gibi Yine Düğünüz, Bayramımız Diye Hitap Ettiğimiz İlçe Danışma Meclisinde Siz Kardeşlerimle Teşkilat Mensuplarımızla Beraberiz Toplantımızın Partimiz, İlçemiz Siz Değerli Teşkilat Mensuplarımız Ve Mamağımız İçin Hayırlara Vesile Olmasını Allah'tan Diliyorum.Kuruluşundan Bugüne Mamak Teşkilatımızda Görev Alan Tüm Arkadaşlarımıza; Gayretleri Emekleri, Sadakatleri İçin Şükranlarımı Sunuyorum. Kıymetli Büyüklerimizden Ahirete İrtihal Edenlere Allah'tan Rahmet Diliyorum. Teşkilatlarımız Davamızın Temelidir. Ak Parti'nin Bunca Yıldır Belediyelerde Ve Hükümette, İktidarda Bulunuyor Olmasının Sırrı Teşkilatlarımızda Görev Alan Ana Kadememiz Gençlik Kollarımız Kadın Kollarımız Ve Mihenk Taşlarımız Mahalle Başkanlıklarımızda Gizlidir.' ifadelerini kullandı.

Başkan Köse: Hizmet Belediyeciliğinde Mamak Zirvede

Toplantıda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin her noktasında yatırımlarla tüm vatandaşları kucaklayan bir hizmet anlayışlarının olduğunu belirtti. Köse konuşmasının devamında... 'Mamakta tüm vatandaşların gönlüne girmeliyiz, 7'den 70'e her vatandaşımızın daha mutlu yaşayacağı bir Mamak hayali ile hizmet etmeyi sürdürüyoruz, Ankara'nın en çok hizmet üreten Belediyecilik anlayışına sahibiz' ifadelerini kullandı.

Murat Köse, ' Göreve geldiğimizden bu yana Mamak'ta Engelli vatandaşlara, Gazilere, Şehit ailelerine, öğrencilere ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz ve durmadan yorulmadan hizmet aşkı ile yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Mahir Ünal, Mamak Belediye Başkanı Murat Köseye ilçeye kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ın yanı sıra; AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.