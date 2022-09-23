Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle almayan okula soruşturma

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti. Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.

Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı.