Öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldüren koca polise teslim oldu.
Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif
İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş
arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı.
Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi
için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.