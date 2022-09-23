'Şeker pancarı alım fiyatına yüzde 245 artış yapıldı'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.

Bakan Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde yaptığı konuşmada, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını belirtti.

Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa'da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Şeker üretiminde arz güvenliğimizi sağlayan bir seviyede duruyoruz. Şekerpancarı üretiminin en önemli unsuru olan tohum, ülkemizde üretilmekle birlikte, ebeveyn hatlar ithal edilmektedir. Sertifikalı kademede şeker pancarı tohumu üretim miktarı 2021 yılında 2 bin 122 tona ulaşmıştır. Üretilen bu miktar ülke ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Şeker pancarı tohumu üretiminde yeterlilik oranımız yüzde 183'tür. Şeker pancarında arz güvenliği için sertifikalı kademede üretilen tohumlarda kullanılan ebeveyn hatların yerli ve milli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir."

- Yerli tohum müjdesi

Bakan Kirişci, son yıllarda şekerpancarı tohumuyla ilgili çeşit ıslahına yönelik çalışmalardan olumlu sonuçlar alındıklarını belirterek, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü tarafından 'TÜRKŞEKER 2023' ve 'TÜRKŞEKER 2053' adlarında 2 çeşit geliştirilmiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Geliştirilen bu çeşitlerin ticarete girmesi için 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde 28.01.2022 tarihinde Milli Çeşit Listesi'ne kayıtları yapılmış ve üretim izinleri alınmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına üretim izni alınmış bu çeşitlerin, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk testleri sürmektedir. Bu testlerin neticesine göre kesin kayıtları yapılacak olup tescil süreci devam etmektedir." diye konuştu.

- Şeker pancarı alım fiyatı

Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Kirişci, "Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.