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Bu belediyede asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

Buca Belediyesinde bin 525 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. En az ücret alan personelin maaşının 11 bin 500 TL olduğu sözleşmede, işçiler çok sayıda yeni sendikal hak kazandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 15:48
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Bu belediyede asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci yüz güldüren bir maaş artışı ile son buldu. Toplu iş sözleşmesinin imza töreni Buca Belediyesi önünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Bayram havasında gerçekleştirilen törende "İşçi Dostu Başkan Erhan Kılıç" pankartları açan işçiler, sloganlar eşliğinde halaylar çekti.

Analarının ak sütü gibi helal olsun

Törende konuşan Başkan Erhan Kılıç, "Makamlar gelip geçicidir. Ancak emek ve çalışanlar belediyemizin olmazsa olmazıdır. Kentin yaşanabilir hale gelmesini sağlayanlar emekçi kardeşlerimizdir. Ben işçilerime vereceğim maaşı belirlerken verebileceğim maksimum rakam nedir ona bakarım. Onları mağdur etmek istemem. Aynı zamanda kendi mali disiplini sağlayacak, Belediyemizin çalışmalarını engellemeyecek bir rakamı belirlerim. Teknik olarak verebileceğimiz en iyi rakamı verdik. Toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Analarının ak sütü gibi helal olsun."

Başkan Kılıç, öte yandan çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelleyeceklerinin de müjdesini verdi.

DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, işçilerin açtığı pankartta "İşçi Dostu Başkan Erhan" pankartına gönderme yaparak, Başkan Kılıç'ın bu sözü sonuna kadar hak ettiğini söyledi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ise her toplu iş sözleşmesi gününün işçiler için bir bayram günü olduğunu belirterek, Başkan Erhan Kılıç'a teşekkür etti. Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras da ekonomik krizin en büyük acısını emekçilerin çektiklerini belirterek, bu zor günlerde emekçiden yana tavır koyan Başkan Erhan Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

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