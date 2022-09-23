Vali Yerlikaya: İstanbul'un su ile imtihanı artarak devam ediyor

Burdur'daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
Burdur'daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' açıklaması
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle almayan okula soruşturma
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle almayan okula soruşturma
Hayati Yazıcı: Af yada infaz düzenlemesi söz konusu değil, net!
Hayati Yazıcı: Af yada infaz düzenlemesi söz konusu değil, net!
Bakan Bilgin: 90 bin sözleşmeli personelle ilgili çalışma tamam
Bakan Bilgin: 90 bin sözleşmeli personelle ilgili çalışma tamam
'Şeker pancarı alım fiyatına yüzde 245 artış yapıldı'
'Şeker pancarı alım fiyatına yüzde 245 artış yapıldı'
Erdoğan: Esir takasında 200 ismin hepsi de bizde mevcut
Erdoğan: Esir takasında 200 ismin hepsi de bizde mevcut
Bakan Özer, 1,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini bildirdi
Bakan Özer, 1,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini bildirdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
AYM, HAGB kararına itirazı öngören kanunu iptal etti
AYM, HAGB kararına itirazı öngören kanunu iptal etti
Dolar/TL, 18,40 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,40 seviyesinden işlem görüyor
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti
12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti
CTE'den başvuruların incelenmediği iddialarına dair açıklama
CTE'den başvuruların incelenmediği iddialarına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Erdoğan'dan 'Mir Kart' açıklaması: Cuma günü toplantı yapacağız
Erdoğan'dan 'Mir Kart' açıklaması: Cuma günü toplantı yapacağız
Meslek liselerinden 8 ayda ekonomiye rekor katkı
Meslek liselerinden 8 ayda ekonomiye rekor katkı
Bakan Soylu'dan 'Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi' açıklaması
Faiz kararı sonrası dolarda yeni zirve: 18.40 TL
Faiz kararı sonrası dolarda yeni zirve: 18.40 TL
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı meslekten ihraç edildi
İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı meslekten ihraç edildi
'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'
'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Aileler anlaşamadı, polis memurunun defnedileceği yere mahkeme karar verdi
Aileler anlaşamadı, polis memurunun defnedileceği yere mahkeme karar verdi
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
AYM'den 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı
AYM'den 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!
MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!
Bakan Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı
Bakan Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Vali Yerlikaya: İstanbul'un su ile imtihanı artarak devam ediyor

İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'un tarih boyunca fakirlik çektiği çok önemli bir gerçeği var. O da su. Bugüne gelindiğinde görüyoruz ki, İstanbul'un su ile imtihanı artarak devam ediyor' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Eylül 2022 16:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Çalıştayı" bugün başladı. Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın verdiği mini konserle başlayan çalıştayda, Yerlikaya'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da yer aldı.

"ACİL ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREK"

Çalıştayda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İklim değişikliği ve onun sebep olduğu felaketler, dünyamızın en önemli küresel sorunu. Su kaynaklarının azlığı ve beraberinde getirdiği ölümcül hastalıklar, su taşkınları, kuraklık, çatlayan topraklar, tarım arazilerinin verimliliğini kaybetmesi, aşırı sıcaklar ve orman yangınları, bunlar bilim kurgu ya da herhangi bir korku filmi senaryosu değil. Bu filmin sonunun kötü bitmemesi için, acil önlemler almamız gerektiği çok açık" dedi.

"İSTANBUL'UN TARİH BOYUNCU FAKİRLİK ÇEKTİĞİ ÖNEMLİ GERÇEĞİ SU"

Yerlikaya, suyun İstanbul'un tarih boyunca fakirlik çektiği çok önemli bir gerçeği olduğunu ifade ederek, "Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren İstanbul için suyolları projeleri geliştirildi. Sarnıçlarda sular biriktirildi. Osmanlı döneminde, durgun değil akan su makbul olduğu için, İstanbul'un dört bir yanına yapılan çeşmeler, hamamlar, maksemler, su terazileri ve sebil gibi yapılarla su bir bakıma özgürlüğüne kavuştu" dedi.

Vali Yerlikaya şunları söyledi:

"Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Koca Sinan'ın yaptığı ve Belgrad ormanlarından İstanbul'a su taşıyan Kırkçeşme suyolları, bir mimarlık ve mühendislik harikasıdır. Yaklaşık 5 asırdır dimdik ayaktadır. 33 su kemerinden oluşan sistem günümüzde de hala çalışıyor. Bu örnek dahi İstanbul'un nasıl bir su medeniyeti kurduğunu gözler önüne seriyor. Bugüne gelindiğinde görüyoruz ki, İstanbul'un su ile imtihanı artarak devam ediyor."

"SU KONUSUNDAKİ HER OLUMSUZLUK GIDA VE SANAYİYE YANSIMAKTA"

İstanbul'da 2021 yılı itibariyle kişi başına düşen günlük su tüketim miktarının 186 litre, şehrin günlük genel su tüketiminin ise yaklaşık 3 milyar litre olduğunu belirterek, "Su konusundaki her olumsuzluk gıda ve sanayi üretimimize de yansıyor ve yansımakta. Bu noktada, her alanda olduğu gibi su ve enerji konularında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 19 yıla baktığımızda, İstanbul'umuzda sadece su alanında günümüz rakamlarıyla yapılan yatırım miktarı yaklaşık 19 milyar lira. Sel baskınlarına karşın 210 bin 900 metre dere yatağı ıslah edildi. Atık su arıtma tesisi sayısı 12'den 119'a çıktı, yani 9 kat arttı" dedi.

Yerlikaya, iklim değişikliğinin hidrometeorolojik afetleri, aşırı yağışları, sel felaketlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

"YAPILMASI GEREKENLERİ EL BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

Su kaynaklarının korunması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi' rehberliğinde kısa, orta ve uzun ölçekli stratejiler belirlenerek iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin azaltılmasına çalışılıyor. Raylı ulaşım sistemlerinden elektrikli araçlara, bisiklet yollarından elektrikli şarj istasyonlarına, yeşil üretimden yenilenebilir enerjiye yapılması gerekenleri el birliğiyle hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
90'lık üç kardeşi ölüm bile ayıramadı
90'lık üç kardeşi ölüm bile ayıramadı
Bu belediyede asgari ücret 11 bin 500 TL oldu
Bu belediyede asgari ücret 11 bin 500 TL oldu
Bir ilçede daha il olmak için imza kampanyası başlatıldı
Bir ilçede daha il olmak için imza kampanyası başlatıldı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseldi
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseldi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var

Bu Habere Tepkiniz

EYT'nin ardından gözler intibakta

EYT'nin ardından gözler intibakta

5 milyondan fazla emekli EYT'nin ardından İntibak Yasası'nın çıkmasını bekliyor. Düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. İntibak bekleyenlerin maaşına yüzde 70 oranında zam yapılacağı hesaplanıyor.
PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, PTT'de 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporları konulu yazısına açılan davada kararını verdi. Daire, düzenlemenin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

>Danıştay 2. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen ve herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın oluşturulan "servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları" düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Behzat Ç.'nin Yeni Teaser

Behzat Ç.'nin Yeni Teaser

Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor. Yakında BluTv ekranlarında yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden yeni tanıtımı yayınlandı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
1,8 milyon yıllık insan dişi bulundu

1,8 milyon yıllık insan dişi bulundu

Bilim insanları, Gürcistan?nın Dmanisi adlı bölgesinde Afrika?dan göç eden erken bir insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir dişi ortaya çıkardı.