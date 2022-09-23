Burdur'daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir özel eğitim meslek okulunun müdür vekilinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 17:23
Valilikten yapılan açıklamada, Gölhisar'daki özel eğitim meslek okulundan 18 öğrenci, 4 öğretmen ve 2 idarecinin katılımıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'ne günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi.
Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!