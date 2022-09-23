Bakan Koca'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tıp teknikeri için başsağlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında yaşamını yitiren acil tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 18:16
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Freni patlayan kamyon acil tıp teknikerini ezdi PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!