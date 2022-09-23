İETT, kaba tavır sergileyen şoförün sertifikasını iptal etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 20:43
İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Bahçelievler'de bir kadın yolcunun, yol tarifi sorduğu İETT şoförü, kendisine el hareketi yapmış, toplumda tepki çeken o anlar kameraya yansımıştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!