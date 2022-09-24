Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldürdükten sonra polise teslim olan koca tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 10:01
Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde dün tartıştığı karısı Zeliha D'yi (41) öldüren Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Süleyman D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!