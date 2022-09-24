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İşte TOKİ taksiti gerçeği! En güzel cevabı ev alan vatandaş verdi

Fahiş taksit yalanına TOKİ'den ev alan vatandaş yanıt verdi. 2017'de arsa üzerinden anlaşma yaptığını belirten Mustafa Severcan, "2017'de 1.229 TL olan taksit, şu an 2.235 lira" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 24 Eylül 2022 10:04
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TOKİ'den hak sahibi olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini hedef alan kara propagandayı çürütecek açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kampanyayı baltalayıp vatandaşta karamsarlık yaratmak isteyen kesimlerin, fahiş taksit iddiaları, TOKİ'den ev alan vatandaşların SABAH gazetesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştıkları taksit ödeme dekontlarıyla bir kez daha çürütüldü.


Kayaşehir'deki TOKİ projesinden 5 yıl önce arsa üzerinden anlaşma yapıp ev sahibi olan bir vatandaşın taksit tutarı aradan geçen 5 yıllık süreçte sadece yüzde 82 artarken, aynı dönemde memur maaş artışı yüzde 202 oldu.


5 yıl önce emekli maaşının yarısı TOKİ'nin taksit ödemesine giderken, bu oran 2022'de beşte bire kadar geriledi.

1.229 TL'DEN 2.235 LİRAYA ÇIKTI

Kayaşehir 18. Bölge'deki TOKİ projesinden 2017'de ev sahibi olan Mustafa Severcan, aynı yılın mayıs ayında ilk taksitini bin 229 lira 88 kuruş olarak ödedi. 66'ncı taksitini 20 Aralık 2022'de 2 bin 235 lira 20 kuruş olarak ödeyecek olan Severcan, "Güncel yıllık enflasyon yüzde 80.

TOKİ konut taksitinde 5 yıllık toplam artış ise yüzde 82. Takside ilk başladığımda emekli maaşımın yarısıydı. Şimdi 5'te birine denk geliyor. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" dedi. Severcan, fahiş fiyat artırımlarının söz konusu bile olmadığını kaydetti.

HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANDI

Mustafa Severcan, "56 yaşındayım. Kayaşehir 18. Bölgedeki kampanyasına girdim. Taksitlerim 2017'de başladı. Net 104 metre kare bir ev. Arsa üzerinden anlaşma yaptık. Süresinde bitirilip teslimatlar yapıldı. Devlet vatandaşını olağanüstü koruyor. Yüksek artışlar kesinlikle olmuyor. Korkulacak bir şey yok. Pandemi döneminde herhangi bir artış yapılmadı. Taksitleri ilerleyen dönemde aldı. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" diye konuştu.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN 201 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı toplu konut idaresi başkanlığınca (toki), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, işyeri ve arsa alıcıları için kampanya başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği indirim kampanyasında detaylar da belli oldu. kampanyadan 201 bin 371 konut ve işyeri alıcısı yararlanabilecek. her yıl yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim yapılırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e çıkarıldı.

Kampanya için başvurular dün başlarken, indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 indirim yapılacak.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 indirim yapılacak.


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