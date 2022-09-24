CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sabah yürüyüşü yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 13:52
CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.
Kılıçdaroğlu ve eşinin sabah yürüyüşünün görüntüleri, CHP Basın Birimince paylaşıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!