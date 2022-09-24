KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 15:22
ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerdeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı, 14.30'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!