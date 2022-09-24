A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 15:39
Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü.
Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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