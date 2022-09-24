Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında verinin en değerli şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Günümüzün petrolünün "veri" olduğunu aktaran Varank, "Gerçekten şuan da hangi işi yaparsanız yapın veriye ihtiyacımız var. Yaptığınız işi neticeye ulaştırabilmek, en belirgin şekilde yapabilmek için veriden azami faydalanmamız gerekiyor. İşte Büyükşehir Belediyemizle akıllı belediyecilik, akıllı şehir yönetiminin temelini oluşturan bu şehrin her tarafından gelen verilerin burada depolandığı ama bu depolanan verilerin de gerekli teknolojilerle başta yapay zeka olmak üzere değere dönüştürüldüğü şehir hayatının yönetiminde kullanıldığı bir merkezi şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kalkınma ajansıyla buraya destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Varank, "Böyle güzel bir işe destek verdiğimiz için çok memnunuz. İnşallah burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirciliğin en güzel uygulamalarını hayata geçirecek." dedi.

Huzurlu, verimli, başarılı bir Gaziantep'in bu merkezden yönetileceğini dile getiren Varank, "Şoförlerin uygulamasının denetlenmesinden şehir trafiğinin doğru yönetilmesine, yoğunluğun doğru şekilde şehirde yönetilmesine kadar bütün uygulamalar inşallah buradan yönetilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu işleri yapabilmek için vizyoner olmanız lazım. Bu işleri yapabilmek için dünyayı takip etmek lazım. İşte Fatma Şahin başkanımız da hem dünyayı takip ediyor hem de uluslararası fonlardan nasıl faydalanılabilir bunun da en güzel örneğini burada uygulamış oluyor. Amerika'dan, Kore'den kaynak bulmuş yani sadece kendi imkanlarımızı değil uluslararası fonları da burada kullanabiliyoruz. Buradan diğer belediyelere de örnek olacak bir uygulama. Türkiye'de gönül belediyeciliğinden mahrum kalmış şehirlerimiz var. Eğer belediyecilik nasıl yapılır, insana dokunan belediyecilik nasıl olunur? görmek isteyen varsa AK Partili belediyeleri görebilirler. Fatma Şahin başkanımızı görebilirler. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı toplasanız bir Fatma Şahin etmez."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkı koyabilecekleri her projeye destek olacaklarını ifade eden Bakan Varank, Bakanlıkta tamamladıkları açık veriyle ilgili çalışmaları yakında hem araştırmacıların hem de diğer kurumların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Bakan Varank daha sonra protokol üyeleriyle açılışını yaptığı merkezi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer davetliler katıldı.

- Gastronomi Akademisi'nin açılışına katıldı

Bakan Varank daha sonra Gastronomi Akademisi'nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Varank, açılışı yapılan merkezin Avrupa Birliği tarafından da desteklendiğini belirtti.

Merkezde Gaziantep Ticaret Odası'yla birlikte çalışma yürüttüklerini aktaran Varank, "Gaziantep bir tarım, sanayi ve gastronomi şehri. Bu şehrin lezzetlerini dünyada tanımayan yok. Yabancı heyetlerle oturduğumuzda mutlaka bir baklava muhabbeti geçiyor. Dolayısıyla Gaziantep işte bu kapasitesini yukarılara taşıyacak. Burada hem eğitimler vereceğiz. Kendi girişimciliğini gerçekleştirmek isteyenlere desteğimiz olacak. Onlara danışmanlık vereceğiz." dedi.

Bakan Varank, daha sonra Gastronomi Akademisi mutfağında aşçılarla beraber yemek yaptı.