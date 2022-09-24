Mersin'de 'Ekonomik Birlik Görüşmeleri' paneli düzenlendi

TURAB'ın kuruluşunun 19. yılı dolayısıyla "Oyun Kurucu Mersin" sloganıyla organize edilen panel, Yenişehir ilçesindeki Divan Otel'de düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni de kısa süredir Türkiye'de olmasına rağmen TURAB'ın dinamizmini fark ettiğini belirtti.

TURAB'ın, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bağlantı sağladığını dile getiren Mimouni, bunun ilişkilere de olumlu yansıdığını aktardı.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Mimouni, "Cezayir ile Türkiye arasında oldukça önemli ve stratejik bir iş birliğine sahibiz. Ekonomik alanda iş birliğimiz var. Ekonomik anlamda işlerimiz karşılıklı olarak büyüyor. Hali hazırda 5 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. İki ülke önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşma hedefini koydu." diye konuştu.

Mersin Uluslararası Limanı'nın önemine değinen Mimouni, Mersin'in ilgili ülkeler arasındaki iş birliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Avrupa Ekonomik Senatosu Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Başkanı Iraj Alıpour da Türkiye'nin çok büyük güce ve merhamete sahip olduğunu dile getirdi.

TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş da etkinliğin, yatırımcılara hem Türkiye'de hem de Mersin'de önemli fırsatlar sunacağını kaydetti.

Programa, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.