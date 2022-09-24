Tebessüm Derneğinin Üsküdar'daki genel merkezinin açılışı yapıldı

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki genel merkezin açılış törenine katılan Kışla, burada yaptığı konuşmada, böyle güzel bir açılışta bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu söyledi.

Ömrünün sivil toplum kuruluşlarında geçtiğini anlatan Kışla, gönüllülüğün son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Allah için yola çıkmak önemli. Onun için yola çıktığınız zaman, yolların ne kadar açık olduğunu görürsünüz. Yeter ki tek şeyimiz Cenabıhakk'ın rızasını kazanmak olsun." dedi.

Kışla, dünyanın Türkiye'den hizmet beklediğini belirterek, "Bu tip gönüllü kuruluşlarımız da elhamdülillah her tarafa gerçekten aklımızın ulaşamadığı yerlere ulaşıyor ve bu nasıl oldu diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sizler de gençler, nerelere gitmişsiniz, ne gönüllere dokunmuşsunuz." diyen Kışla, şöyle devam etti:

"Allah yolunuzu açık etsin. Allah bu hizmetlerinizi bereketlendirsin. Gönüllülüğün zevkini tatmışsınız. Bir başkasının mutluluğuyla mutlu olmayı öğrenmişsiniz. Ne mutlu size. Allah hepinizden razı olsun. Allah hayrınızı, hizmetlerinizi bereketlendirsin."

Tebessüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Albayrak da 11 yıl önce katıldıkları iyilik kervanında on binlerin yüzünde tebessüm olmanın vermiş olduğu gururla yol yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Yola çıkarken ilk etapta çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca destek olmaya başladıklarını hatırlatan Albayrak, "Alan el ile veren eli buluşturma çabamız hiç sonuçsuz kalmıyordu. Ve daha sonra dünyayı kurtarmadan evvel, sokağın ucundaki soluk perdeli evi kurtarmamız lazım diyerek mahalle mahalle, ilçe ilçe çalmaya başladık kapıları. Biz ulaştık, kapılar açıldı birer birer sokaklarda. Gözlerde umut, yüzlerde tebessüm, dillerde dua oldu her uzanan elimiz." diye konuştu.

Albayrak, mazlumları, mağdurları gördükçe dertlendiklerini dile getirerek, yardım kampanyalarının sınırlar aşıp dünyanın en ücra köşelerinde dahi tebessüm olmaya, umut olmaya başladıklarını anlattı.

Derneğin hizmet ve çalışmalarından bahseden Albayrak, şu bilgileri paylaştı:

"Artık ülkemizin her şehrinde ve dünyanın onlarca ülkesinde yardım faaliyetleri yapan bir dernek olmuştuk. Komşumuz Suriye ile başlayan yurt dışı yardım kampanyalarımız Afrika, Asya ve Balkanlar'da devam etti. Kiminin bir yudum suya olan hasreti, kimisinin ecnebi diyarlarda süren zorlu hayatları bize şükrün önemini öğretti. Bayramlık hediyesine değil de üzerinde bayramlığını gören annesinin mutluluğuna sevinen çocuklar, vefasızlık içinde yaşayıp her ay yolumuzu gözleyen hayır dualarında yer bulduğumuz yaşlı teyzeler... Biriken yüzlerce hikaye hep motivasyonumuzu artırdı. Sizlerin destekleri ile yeni genel merkezimizde hüznün mutluluğa, gözyaşının tebessüme döndüğü daha nice hikayeler biriktirmeye devam edeceğiz inşallah."

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya Albayrak tarafından hat tablosu hediye edildi. Daha sonra kurdele kesilerek Tebessüm Derneğinin genel merkez binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş, SETA Vakfı Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, Milli Emlak Daire Başkanı Adil Ceylan, Sadakadaşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Tebessüm Derneği yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler katıldı.