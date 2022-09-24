Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 22:40
Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda, İ.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!