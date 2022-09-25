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Pasaportsuz giriş rakamlara yansıdı: Günübirlikçi 40 bin kişi arttı

Bulgaristan vatandaşlarına 28 Temmuz'da pasaportsuz giriş imkanı tanınması günübirlik ziyaretçi sayısına yansıdı. Türkiye'ye gelen günübirlik ziyaretçi sayısı temmuzda 126 bin iken bu rakam ağustosta 166 bini geçti. Alışveriş merkezleri ve halk pazarlarındaki iş yerlerinden alışveriş yaparak ülkelerine dönen Bulgar ziyaretçiler kişi başı ortalama 100 ila 150 avro harcıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Eylül 2022 08:05
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Pasaportsuz giriş rakamlara yansıdı: Günübirlikçi 40 bin kişi arttı

Bulgaristan vatandaşlarına 28 Temmuz 2022 tarihinden itibaren pasaportsuz giriş imkanı tanınması sonrasında günübirlik ziyaretlerde artış yaşanıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre, temmuzda 126 bin günübirlikçi ziyaretçi sayısı, ağustos ayında yüzde 32'lik yükselişle 166 bini aştı. Söz konusu artışta Bulgar turistlerin ülkemize daha rahat ve hızlı gelebilmelerinin etkisi olduğundan söz ediliyor. Ağustos itibariyle özellikle hafta sonu önceden 16 bin civarında olan Bulgar turist sayısının pasaportsuz giriş sonrasında 20 bine çıktığı ifade ediliyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 150 AVROYU BULUYOR
Uygulamanın ardından Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şey satın alarak kişi başı ortalama 100 ila 150 avro harcadıkları belirtiliyor. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize gelen 29, 3 milyon yabancı ziyaretçinin 519 bin yani yüzde 1.8'lik bir kesim günübirlikçilerden oluştu.

KIŞ AYLARINDA YOĞUNLUĞA DEVAM
Edirne ve çevresindeki alışverişleri ile ciddi bir ekonomi oluşturan Bulgar turist akınının kış aylarında da sürmesi bekleniyor.

Turizm pandemi sonrasında özlediği hareketli günlere kavuşurken, sektördeki yoğunluk rakamlara da yansıyor. Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,32 artarak 6,3 milyon kişiye çıktı. Yılın ilk 8 ayında gelen turist sayısı 28,3 milyona ulaşırken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 108'lik rekor bir artış gerçekleşti.

RUSLARIN YENİ GÖZDESİ İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldiğini açıklarken ilk sırada Rusların yer aldığını belirtti. İstanbul Valisi Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, 'İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu" dedi. Vali Yerlikaya Rusları Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD'lilerin takip ettiğini kaydetti.

EDİRNE İLK 3'TEKİ YERİNİ KORUYOR
İstanbul yüzde 34,7'lik bir artışla 10 milyon turist ağırlarken, ikinci sırada yüzde 29 artış ve 8,7 milyon turistle Antalya ikinci sırada yer aldı. Bulgar turistlerin gözdesi Edirne ise yüzde 10,4'lük yükselişle 3 milyon turisti ağırladı. 2020 yılında ülkemizi ziyaret eden Bulgar turist sayısı Ağustos 2020'de 79 bin iken 2021'de bu rakam pandeminin süren kısıtlamalarına rağmen 153 bini bulmuştu. Bu yıl ağustos ayında ise rakam 263 bine çıktı.

Orhan Orhun Ünal

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