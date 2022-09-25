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'Kaos'u Batı fonluyor: LGBT'lilere 362 milyon lira para geldi

Türkiye'de de günden güne güçlenen LGBT lobisine Avrupa ülkeleri ve ABD'den para yağıyor. Adında LGBT geçen 22 derneğe sadece son 5 yılda tam 20 milyon dolar (bugünkü kurla 362 milyon lira) aktarıldı. En fazla desteği 120 milyon lira ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, ikinci sırayı ise KAOS GL aldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Eylül 2022 08:16
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'Kaos'u Batı fonluyor: LGBT'lilere 362 milyon lira para geldi

Küresel bir toplum mühendisliği projesine dönüşen LGBT'liler, Türkiye'de de faaliyet alanını artırıyor. LGBT lobisi, ağırlıklı olarak sözde "sivil toplum kuruluşu" adı altında tabanını genişletmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de adında ve amacında LGBT kavramı geçen kayıtlı 29 dernek bulunuyor. Bu derneklerden 22'sine küresel fonlar ve yabancı ülkeler tarafından para yardımı yapılıyor.

GELİRİN YÜZDE 95'İ DIŞARIDAN
Bu sözde derneklere yurt dışından "yardım" adı altında gönderilen paralar korkunç boyutta. Dernekler Kanunu uyarınca yurt dışından yardım alan sivil toplum kuruluşlarının bu paraları harcamadan önce beyan etmesi gerekiyor. Beyanlara göre bu derneklere son 5 yıl içerisinde (2018-2022) güncel döviz kuruyla 362 milyon lira (20 milyon 66 bin dolar) para aktarıldı. Bu paralar derneklerin beyan ettikleri gelirlerin yüzde 95.08'ini oluşturdu.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU
En çok fon alan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği oldu. CHP'li 10'dan fazla belediye ile ortak proje de geliştiren derneğe 5 yılda güncel dolar kuruyla 120 milyon lirayı aşkın (6 milyon 675 bin dolar) para aktarıldı. İkinci sırayı 84 milyon 188 bin lira (4 milyon 677 bin dolar) ile Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, üçüncü sırayı ise 77 milyon 681 bin lira (4 milyon 315 bin dolar) ile Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği aldı.

15 DOLAR ALAN DA VAR
1 milyon dolar üzerinde fon alan dernekler listesinde Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de kendisine yer buldu. Diğer dernekler ise 962 bin dolardan 15 dolara kadar yurt dışı bağışı ile listeye girdi. Derneklerin gelirlerinin yüzde 5'ini oluşturan yerli bağışçıları kimlerin oluşturduğu ise merak konusu oldu.

Bu paralar nereye gidiyor?
Yapılan beyanlara göre dernekler, aldıkları fonlarla panel, çalıştay, konferans gibi faaliyetler yürüttü. Özellikle 2021-2022 yıllarında Türkiye'de bulunan trans mültecilere yönelik projeler hazırlandı. Türkiye'de LGBT'lilerin ailelerine destek veren etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik LGBT hakları ve aktivizmi üzerine eğitim, online buluşmalar, konferans vb. faaliyetler düzenlendi.

En çok destekleyen ülke İsveç
Derneklere fon aktaranların yelpazesi oldukça geniş. Ülke bazında en çok fonu 74 milyon lira ile İsveç aktardı. Onu sırayla Belçika, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Norveç, Fransa, Makedonya ve Kanada takip etti. Kuruluş olarak da en çok yardım Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. İsveç Konsolosluğu, ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği gibi yabancı devletlere bağlı misyon temsilcilikleri de fon aktaran kuruluşlar arasında.

Burak Doğan

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