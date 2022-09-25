Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 12:02
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!