Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8892. Sokak'ta ikamet eden Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olduğu öğrenilen İsmail A. (50) ve oğulları Beytocan A. (20), Baran A. (22) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Beytocan A., iddiaya göre olay yerine geldikleri 26 AFM 477 plakalı kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin'e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Volkan Şener sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Polat Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için il genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara 350 polis, dronlu polis ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat timleri katıldı. Şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalandı.

"Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu"

Şüpheliler İsmail A., Baran A. ve Beytocan A., sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Beytocan A. sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin kapısında babasına sitem ederek, çekim yapan gazetecilere, "Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.