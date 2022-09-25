2 kişiyi öldüren düğün magandasına 50 yıl hapis
Çorum'da geçen yıl düğün sırasında rastgele ateş açarak iki kişinin ölümüne neden olan zanlıya 50 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Eylül 2022 15:13
Çorum'da düğünde rastgele ateş açarak iki kişinin ölümüne neden olan sanık, 50 yıl hapis cezası aldı.
Olay, geçen yıl Bayat ilçesinde yaşandı. Köy meydanındaki düğünde tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı.
Bir silahtan çıkan mermiler, davetlilerden E. Alparslan ve M.Şahin'e isabet etti.
Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkılarak gözaltına alınan M. Yılmaz tutuklandı.
Dava dosyasında, iki kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Sanığa, 50 yıl hapis cezası verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!