Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model nedeniyle eleştirenler bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır dayatılan enflasyon, faiz, kur dengesinin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.

Büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin doğru olduğunu anladı. Sayın Putin yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Hiçbir devlet eski modelle ekonomisini durgunluğa düşürmeyi göze almıyor. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizle yatırıma davet ediyorum.

2018 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı bir tercihte bulunduk. Yaşanan her gelişme tercihin doğruluğunu teyit etmiştir. Her ülke gibi biz de ekonomik krizin bedellerini ödedik, ödüyoruz. Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar iş dünyasının gayretleriyle bu sıkıntıyı kontrol altına aldık. Enerji e emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz.

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız ayrım trilyon liraya yaklaştı. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem de üreticimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımızda devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6'ya enflasyonu 6,2'ya indirdik. 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu başbakan."