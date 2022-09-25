Beyoğlu'nda boya imalathanesinde yangın

Karaköy Emekyemez Mahallesi Abdussalah Çıkmazı'ndaki 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Binanın giriş katında yükselen alevleri fark eden komşu esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etmek istedi. Ancak boya kutularının patlaması nedeniyle binaya yaklaşamayan esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yan binalarda panik yaşandı

Boya imalathanesi tamamen kullanılmaz hale gelirken, binadaki soğutma çalışmaları sırasında, yan binadan tahliye olan dumanı başka bir yangın zanneden mahalleli, kısa süreli paniğe neden oldu.