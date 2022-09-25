İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 21:00
Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı.
Sudan ve balıklardan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!