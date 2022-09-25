Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2022 22:09
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda." ifadesini kullandı.
Koca, mesajında 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız