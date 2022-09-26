Vergide dört müjde: Enflasyon mazide bir hatıra olacak

Erdoğan iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı: Karşımda yatırımcılar var, sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere, düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır? İstihdam sağlayacaktır. Üretim sağlayacaktır. İhracatı arttıracaktır ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Törende ödül alacak isimleri ve kurumları tebrik eden Erdoğan, "Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri olma hüviyetini taşıyan bu güzide kurumumuz, ülkemizin geleceğine adanmış bir misyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkemizdeki pek çok kurum gibi İstanbul Ticaret Odası da rahmetli Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Vizyonu, ileri görüşlülüğü, dirayeti, sabrı ve becerisiyle Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamit Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunu borcudur" dedi.

TÜRKİYE MODELİNİ ELEŞTİRENLER AYNI NOKTAYA GELDİ

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle: "Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model nedeniyle eleştirenler bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır dayatılan enflasyon, faiz, kur dengesinin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.

PUTİN YÜKSEK FAİZDEN VAZGEÇTİ

Büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin doğru olduğunu anladı. Sayın Putin yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Hiçbir devlet, eski modelle ekonomisini durgunluğa düşürmeyi göze almıyor. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizle yatırıma davet ediyorum.

İSTİHDAM VE ÜRETİM ODAKLI EKONOMİ

2018 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı bir tercihte bulunduk. Yaşanan her gelişme tercihin doğruluğunu teyit etmiştir. Her ülke gibi biz de ekonomik krizin bedellerini ödedik, ödüyoruz. Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar iş dünyasının gayretleriyle bu sıkıntıyı kontrol altına aldık. Enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz.

DEVRAN ÇOK DAHA FARKLI DÖNMEYE BAŞLAYACAK

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaştı. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem de üreticimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımızda devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır. Yeni bir sosyal konut kampanyasını başlattık. Bununla kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bu kampanya ile fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacağız. Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz.

BUNU BİZ BAŞARDIK, BİRİLERİ DEĞİL

Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyonu da önce makul düzeye indirip, sonra da tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil. Ya sen kimsin. İmzayı atan kim sen kimsin. 6 sıfırı TL'den çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya. TV ekranlarında 'Ben yaptım, ekonomi bakanıydım'. Buna inananlar, aldananlar yok değil, var. Bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Benim milletim aklıselim sahibidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlerin ödediği vergiyle ilgili 4 müjde verdi:

1- Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnası 34 liradan, 51 liraya çıkarıldı.

2- Yemek ödemelerinde restoran ve yemek kartı kullanma zorunluluğu kalkıyor. Çalışanlarına nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecek.

3- İşverenlerin çalışanlarına yapacakları elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmı vergiden muafa olacak.

4- Türk şirketleri, yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırdıkları Türk vatandaşları için gelir vergisi ödemeyecek.

Ödüller sahiplerini buldu

İTO 140. Yıl Özel Ödülleri sahiplerini buldu. Yenileme dalındaki ödül, Fatih Belediyesi'ne, girişimcilik ödülü Appsilon şirketine, Turizm ödülü Galataport Projesi'ne, Dönüşüm alanındaki ödül Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Kültür-Sanat ödül Bozdağ Film'e, Teknoloji dalında ise ödül merhum Özdemir Bayraktar'a verildi. Ödülü, Bayraktar'ı temsilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.