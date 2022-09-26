Amedspor tribünlerinde paçavra görüntüleri: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi Amedspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin taraftarlarının stadyuma soktuğu sözde Kürdistan paçavralarını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları ve konuk ekibin futbolcularına atılan yabancı maddeler ve saldırılar ise maçın önüne geçmişti. Sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı da yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, bugün Diyarbakır'da oynanan Amedspor - Bursaspor maçının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, stadyuma sokulan ve sosyal medyaya yansıyan sözde Kürdistan paçavralarını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarıyla ilgili ve maç sonu polise taş atan taraftarları da kapsayan geniş çaplı soruşturmanın başladığını bildirdi.
"Ağır provakasyon hedeflenmiştir"
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız