Sarıgül azarlamıştı! Bodrum ilçe başkanı AK Parti'ye geçti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün azarladığı ilçe başkanı AK Parti'ye geçti. Sarıgül, geçen yıl yaptığı TikTok paylaşımında partisinin Bodrum'daki üye sayısını beğenmeyerek ilçe başkanı Nagihan Bayram'a tepki göstermişti.

Bayram'a rozeti, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı. Törende konuşan Nagihan Bayram, "Osman başkanım öteden beri sürekli yanımda olması, hatırımı sorması, 'başkanım beraber siyaset yapalım' demesi ve buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni baya etkiledi. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir Dünya özlemiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.