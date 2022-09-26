Konya'da FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 11:03
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ankesörlü hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 5 muvazzaf askere yönelik operasyon başlatıldı.
Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız