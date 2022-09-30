3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

Soru : Sn. Yetkili, Halen Şırnak ilinde Uzman Erbaş olarak görev yapmaktayım. 31.12.2022 tarihi itibarı ile sözleşmem bitiyor, kendi isteğimle emekliye ayrılıyorum. Uzman Erbaş Yönergesinde "Ocak ayında emeklilik işlemleri tamamlanacaklar için, sözleşme önceki yılın 31 Aralık tarihinde bitecek şekilde tam yıl olarak yapılır." ibaresi mevcuttur. Malumunuz 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasayla 3600 ek gösterge verildi. 31 Aralık 2022 tarihine sözleşmemin bitimini müteakip emekli olmam durumunda; Emeklilik ikramiyem ve emekli maaşım 1/4 derece/kademe 3600 ek gösterge üzerinden mi, yada 1/4 derece/kademe 3000 ek gösterge üzerinden mi yapılır? Açıkçası bunca yıllık hizmetimin sonunda arada kalıp mahrumiyet yaşar mıyım endişesi taşıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla,

Detaylar/Değerlendirmeler:

Ek gösterge artışını sağlayan 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kanunun 11. Madde hükmü de, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu EK-2 sayılı ek Gösterge Cetvelinde değişiklik getirmiş ve 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1 inci derece olan uzman erbaşların ek göstergesi 3600 ek göstergeye yükseltilmiştir.

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir. Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, 15 Ocak 2023 ayına ait görev aylığının alınması gereklidir.

Bu bağlamda;

Sözleşme sürenizin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini bildirmeniz nedeniyle, 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle görevde olmayacağınızı ve bu tarih itibariyle görev aylığınızı alamayacağınız ve bu tarih itibariyle emeklilik aylık başlangıç tarihinizin olacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, emekli olma durumunuzda emekli ikramiyenizin ve emekli aylığınızın 3000 ek gösterge üzerinden yapılması gerektiğini, ancak emekli olduktan sonra 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli sadece emekli aylıklarınızın 3600 ek gösterge üzerinden yükseltilerek ödenmesi gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Ancak, sözleşme bitiminden sonra herhangi bir memur kadrosuna geçip emeklilik tarihinizi 15 Ocak 2023 den sonra bir tarihe aktarma imkanınız varsa, emekli ikramiyenizin de 3600 ek gösterge uygulanarak yararlanma durumunuzun olacağını, değerlendirmekteyiz.

Yine de, konu hakkında Kurumunuz personel işlemlerini yapan birimle de görüşmenizi tavsiye edebiliriz.