İnfaz koruma memurunu öldüren eski hükümlü tutuklandı
Erzurum'da infaz koruma memurunu bıçakla öldüren eski hükümlü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 19:03
Yakutiye ilçesinde dün akşam karşılaşan Y.Ç. ile Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Y.Ç. Kınalı'yı bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.
Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Kınalı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen Y.Ç. polislerce Pasinler ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kınalı'nın cenazesi ise Narmanlı ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız