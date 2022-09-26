Liseli öğrencilerin tabancayla oyunu ölümle bitti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.S'nin (14) evine nereden bulunduğu belli olmayan bir tabanca ile gelen kendisi gibi lise öğrencisi kuzeni T.S. (16), tabancayı kuzenine göstererek bir süre tabancayla oynadı. Tabanca, B.S.'nin doldur boşalt yapıp T.S.'ye uzattığı sırada ateş aldı. T.S.'nin boyun kısmından kan aktığını fark eden B.S. durumu ailesine bildirdi. Boynuna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan T.S., 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaydan sonra B.S.'yi gözaltına aldı. B.S.'nin çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, T.S. ise ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.