Rifat Hisarcıklıoğlu: TOGG fabrikamızın 29 Ekim'de açılışını yapıyoruz

Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, pandemi döneminde 365 oda ve borsa başkanının, üyelerinin sıkıntıları ile taleplerini kendisine ilettiğini belirtti.

Bu sorunları icra makamında olan hükümete ilettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bunların önemli bir kısmından da sonuç aldık. Pek çok destek ve düzenleme hayata geçti. Sıkıntılarımız var mı? Var. Bizim işimiz çözmek değil, bizler üyelerimizin sesiyiz ve onların tercümanları oluruz, bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu, hükümetimizindir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bir müjde vermek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili. 2017 yılında görevi üstlendik biz. 5 yıllık sürede dünyayla rekabet edebilecek bütün hakları bizim olmak şartıyla inşallah TOGG fabrikamızın 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını yapıyoruz. Allah nasip ederse de mart ayında Afyonkarahisar'da TOGG arabasını hep beraber göreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de dünyanın en hızlı değişen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı.

Eski bilgiyle yeni sorunları çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

"Bu gelişmelere ve değişmelere paralel olarak hem mevzuatımızı hem de kurumlarımızı yeni baştan gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü kuralları da kurumların ihtiyaçları belirler. Dolayısıyla şimdi birtakım kurumlar kurulduysa ve yeni kurallar geldiyse demek ki toplumun buna ihtiyacı var. Biz de dünya tecrübesinden istifade ediyoruz. Başkaları da bizimkisinden istifade ediyor. Onun için 2002 yılından bu tarafa pek çok oranda değişiklik olduğu gibi belki semereleri ve neticeleri biraz zaman alacak. Bir kısım fitne, fesat hareketler sebebiyle yargımız epey yara aldı. İnşallah, kısa sürede o yarayı da saracaklar."

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Çiçek'e hediye takdim edildi.

Daha sonra ATSO binasındaki TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezinin açılışı yapıldı.