Mersin'de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü

Mersin'de Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Görüntülerde önce bir kadın teröristin nöbet kulübesine yaklaşarak içeri ateş ettiğini daha sonra ise bir arkadaşı ile uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdığı görülüyor. Olay yerine giden Bakan Soylu, olayda 1 polisimizin şehit düştüğünü, 1 polisimizin ise yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrası büyük operayon başlatıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi'nde meydana geldi. Saat 22.45 sularında gerçekleşti. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine yaklaşan bir kadın terörist önce elindeki tabanca ile kulübeye ateş etti. Daha sonra ekiplerin karşılık vermesiyle uzaklaşan terörist bir arkadaşı ile birlikte tekrar uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

Bölgedeki bekçilerin olay yerine intikal etmesi sonucu başlayan çatışmada yaralanan hainler kurtulamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında bulunan bomba ile kendilerini patlattı. Patlama sonucu teröristler etkisiz hale gelirken yakınında bulunan 1 polis memurumuz şehit düştü.

1 ŞEHİDİMİZ VAR

Çatışmada 1 polisimiz şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. Patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.