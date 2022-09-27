Suyu da yer altında depolayacağız

Hükümet, enerjide arz güvenliğini sağlamak için yer altı gaz depoları kurarken, kuraklığa karşı da yeni tedbirleri devreye sokuyor. Su kaynaklarının yer altında depolanması yöntemini deneyen Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığa karşı yer altı barajları inşa ediyor. Bu doğrultuda "Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı" hazırlandı.

Yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye'de su rezervine katkıda bulunulması amacıyla toplam 150 yer altı suyu besleme tesisi yapılacak. Bu tesislerin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Suyun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişiye içme suyu, tamamının sulamaya tahsis edilmesi halinde ise 80 bin dekarlık arazinin sulanması sağlanacak. Şu anda yapımı tamamlanan 88, inşaat aşamasında 41, ihale aşamasında 8, planlama aşamasında 109 olmak üzere toplam 246 proje takip ediliyor. Planlama aşamasında bulunan 109 adet tesisin jeolojik ve jeoteknik bakımdan incelemeleri devam ediyor. Öte yandan bugüne kadar yapımı tamamlanan 88 tesis ile yer altı suyunun 32 milyon metreküp beslenmesi sağlandı. Bu şekilde 29 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı ve halka 20 milyon metreküpü aşkın içme suyu temin edildi. Yer altı barajları, yer altı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturularak, topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu bölgelerde inşa ediliyor.

ALMANYA'DA TÜRKİYE RÜZGARI ESECEK

Enerji ve sanayi bakanları Türkiye'nin rüzgar enerjisini, potansiyelini ve üretim gücünü bugün, WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda anlatacak. 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisinde kurulu güç, bu yılın ağustos ayı itibarıyla 11 bin 137 megavata çıkarken Türkiye'de yatırım yapan dünya devi rüzgar türbini kanat, kule ve jeneratör üreten firmalar hem ihracata hem de istihdama katkı sağladı. Yaklaşık yüzde 65 yerliliğe ulaşan rüzgar enerjisi sektörü, Türkiye'deki bu alandaki yatırım iklimini Almanya'da anlatacak. Hamburg'da yapılan WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda sektörde faaliyet gösteren 30'u aşkın firma hem Türkiye'ye yatırım çekmek hem de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen yatırımların anlatmak için görücüye çıkacak.

C. Fırat Aydoğmuş