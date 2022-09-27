Otomotiv ve konutta fiyat düştü ama alıcı yok

Hükümetin aldığı tedbirler neticesinde her iki sektörde de fiyatlar gevşemeye başladı. Sosyal konut projesinin açıklamasıyla vatandaşlar konut alımlarında beklemeye geçti. Kirada yüzde 25'lik zam sınırı da fiyat artışlarını sınırladı. Durum böyle olunca konut fiyatlarındaki köpük erimeye başladı. Aynı durum otomobil satışlarında da görüldü. Çip krizinin normale dönmesi ve Avrupa'dan gelen araçlardaki artış bayilerdeki bekleme sürelerini 3 aydan 3 haftaya düşürdü. Sıfır araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile stoklarda bekleyen araçlar da piyasaya sürüldü. Pazarda araç bollaşınca fiyatlar otomatik olarak düşmeye başladı. Otomobilde ÖTV indirim beklentisi de vatandaşı durdurdu. Bekle-gör politikası izleyen otomobil alıcıları, piyasada durgunluğa neden oldu. İstoç'ta galericilik yapan Ramazan Duymaz "Bayilerde araba var. Ayrıca vatandaş ÖTV indirimi gelecek diye beklemeye geçti. Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatları yüzde 10-15 düştü. Alıcılar hala düşeceğini düşünüyor ve alım yapmıyor" dedi.

TOGG 900 BİN TL'NİN ALTINDA SATILABİLİR

Yerli elektrikli otomobil Togg gün sayıyor. Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ifade etti. Yüzde 7 ÖTV dilimi, aracın 800- 900 bin TL olacağı anlamına geliyor.

Kaan Zenginli