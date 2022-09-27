Dolar 18,50 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar günü 18,48 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,4490
|18,4500
|18,4830
|18,4840
|Avro
|17,8090
|17,8100
|17,7800
|17,7810
|Sterlin
|19,8860
|19,9860
|19,8620
|19,9630
|İsviçre Frangı
|18,5880
|18,6820
|18,6300
|18,7200
|ANKARA
|ABD Doları
|18,4190
|18,4990
|18,4530
|18,5330
|Avro
|17,7690
|17,8490
|17,7400
|17,8200
|Sterlin
|19,8260
|20,0360
|19,8020
|20,0120