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Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız!

Erdoğan: İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milleten kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz''

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Eylül 2022 12:32
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Mültecilere kapanan kapılar PKK'lı teröristlere ve FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı. Lavrion kampı başta olmak üzere Avrupa'nın her ülkesinde vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor.

TERÖRİSTLER ANINDA HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULDULAR

Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimiz şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.

HDP'Yİ ALLAYIP PULLAYARAK MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞANLARIN ELLERİNDE DÖKÜLEN HER KANIN İZİ VARDIR

HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her saldırısında dökülen kanların izi vardır. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizle barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk, biz ne hak yeriz, nede hakkımızı yediririz.

Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülkeden biridir. Geçtiğimiz günlerde havadan incelediğimiz çok maksatlı amfibi hücum gemimizin inşası süratle devam ediyor. Birileri Batı'ya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hele hele üç buçuk soysuzun ardından köpeklik yapmayacağız.

YUNANİSTAN'I KIŞKIRTARAK ÜZERİMİZE SALANLARIN NİYETİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini gayet iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunların çok ötesindedir. Bunun sözkonusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Amerika'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız.

KIŞ YAKLAŞTIKÇA BATI DÜNYASINI KORKU SARDI

Kış yaklaştıkça Batı dünyasını korku sardı. Tüm bu can yakıcı hakikatlere rağmen barışa giden yol maalesef bir türlü açılmıyor. Türkiye, samimiyetle çaba harcayan yegane ülke konumundadır. Savaşın ilk günlerinde bizi hata yapmakla suçlayanlar şimdi haklılığımızı teyit ediyor.

BU SIKINTILI SÜREÇTE DE VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEKTE KARARLIYIZ

Türkiye, küresel ekonomik krizin menfi yansımalarını da başarıyla yönetmektedir. Diğer ülkeler enflasyonun yanında durgunluk, işsizlik tehdidiyle cebelleşirken bizim istihdam oranlarımız artıyor. Yılbaşından sonra ekonomideki istikrarı, güçlenerek büyümeyi de hep birlikte göreceğiz. Sanayi üretiminde, tarımda, turizmde salgın öncesi dönemleri yakaladık, hatta kimi lanlarda geçtik.Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, tüm kesimlere destek olarak, gençlerimize sağladığımız imkanları arttırarak milletimize sahip çıkıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte de vatandaşımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız.

KAMPANYAMIZ REKOR BAŞVURU SAYISI İLE ÇOK BÜYÜK TEVECCÜH GÖRDÜ

2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette, eserde, projede yarışmayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar. Bunun son örneğini sosyal konut projesinde gördük. Tarihi nitelikte adım attık. İlk Evim İş Yerim projemizle milletimizin karşısına çıktık. Muhalefet bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmemezlikten gelerek inşa edeceğimiz bu yeni konutlara çamur atıyor. Biz inşa etmişiz. , emeklilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyamız rekor başvuru sayısı ile çok büyük teveccüh gördü. Dünme kadar kiraların yüksekliğinden dem vuranlar siz ne yaptınız? Yapamazsınız. Önüne arkasına bakmadan kampanyayı kötüleme yarışına girdiler.

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