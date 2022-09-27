Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti

DUYURU

Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi'ne vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla 2 adet yeni hat tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda:

206 İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi hat numaralı güzergahımızda 43 adet,

İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi hat numaralı güzergahımızda 409 Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü hat numaralı güzergahlarımızda 60 adet olmak

üzere İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro istasyonlarına entegre 103 adet ring servisiyle, 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanılacaktır.

Araçlarımızın hareket saatleri, güzergah ve durak bilgileri "www.ego.gov.tr" kurumsal web sitemizde mevcut bulunan şehir içi ulaşım web bilgi sistemi ile EGO CEP'TE uygulamasında güncel olarak yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.