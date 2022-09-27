Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 14:06
İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız